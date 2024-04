Flere medier: Vestre har takket ja til å bli helseminister

Vestre tar over jobben som står ledig etter Ingvild Kjerkols avgang i forrige uke, opplyser kilder til TV 2. Nettavisen erfarer også det samme.

Jobben som næringsminister vil dermed bli ledig, og to navn trekkes fram som potensielle erstattere for Vestre: Marianne Sivertsen Næss fra Finnmark og fiskeriminister Cecilie Myrseth. TV 2 og Nettavisen skriver videre at regjeringen planlegger å foreta endringene i regjeringen førstkommende fredag.

TV 2 spurte tirsdag statsminister Jonas Gahr Støre om han alt nå vet hvem som blir ny helseminister:

– He he. Det er tirsdag i dag, men jeg har en ganske god idé om hva jeg tror er riktig å gjøre. Men jeg kommer ikke til å ha noe nytt å si om det før det er klart, svarte Støre.

Han svarte samtidig bekreftende på at han begynner å få en klar idé om hva han skal gjøre.

Vestre har så langt ikke villet kommentere et eventuelt jobbskifte, og vist til at dette er opp til Støre å bestemme.

– Jeg er næringsminister så lenge sjefen bestemmer det, sa Vestre til TV 2 fredag forrige uke.

