Dronning Sonja om kongens helse: – Mye, mye bedre

– Det går mye, mye bedre. Det går bra, sier hun til NRK.

– Jeg skulle hilse så meget. Han var veldig lei seg for at han ikke kunne komme og være til stede her i dag, sa Sonja videre.

Tirsdag var hun på besøk i Trøndelag, blant annet Drive i Melhus og Bautaen kulturhus i Børsa.

Kong Harald fikk i mars operert inn hjerteregulator ved Rikshospitalet i Oslo etter å ha blitt syk på ferie i Malaysia. Han har siden vært sykmeldt. I starten av april ble sykemeldingen forlenget med to uker, fram til 22. april.

