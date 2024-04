– Vi er i gang med å evakuere og slukke brannen, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm til NTB.

Røykdykkere er sendt inn i bygningen.

– Det er for tidlig for meg å si hva slags bygg det er, men det er et boligbygg med fem etasjer. Det brenner i øverste etasje, opplyser hun.

Politiet fikk melding om brannen 18.30 søndag kveld.

