Marie Sneve Martinussen innstilt som Rødt-leder – Sofie Marhaug foreslås som ny nestleder

Marhaug foreslås som en del av en nestlederduo sammen med Charlotte Therkelsen, som ble valgt som nestleder i 2023 og ikke er på valg nå.

Sneve Martinussen overtok som fungerende partileder etter at tidligere Rødt-leder Bjørnar Moxnes gikk av. Hun er nå altså innstilt til å ta over partiet på permanent basis.

– Etter å ha vært med på Rødts eventyrlige vekst de siste ti årene, har jeg klare tanker om hvordan vi skal ta Rødt videre. Derfor stiller jeg meg til disposisjon som partileder. Jeg takker for tilliten fra valgkomiteen, ser fram til landsmøtet og til å gjøre en jobb sammen med tusenvis av medlemmer, velgere og venner av Rødt fra ulik bakgrunn landet over, sier Sneve Martinussen.

Innstillingen er enstemmig, opplyser Truls Drageset Dydland, som har ledet valgkomiteens arbeid.

– Jeg tror knapt det ville vært mulig å få til noe bedre. Vi er veldig glade for at Marie Sneve Martinussen vil være leder i partiet, og at hun kan få med seg Sofie Marhaug som ny nestleder. Det vil styrke den politiske ledelsen i Rødt, sier Dydland.

