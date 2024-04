Fordomsfullt og forenklende om både Rødt og Marx

Torgeir Hillestad kommer med et angrep på boken vår «Hjelp, de drar til Sveits» og oss i Dagsavisen 4. april, til tross for at han «vil presisere at jeg ikke har lest boken».

Likevel påstår professor Hillestad at vi, forfatterne, «demonstrerer (…) uvitenhet hva angår sentrale samfunnsforhold», at vi «ikke har skjønt» Marx og i stedet «demonstrerer (…) manglende kunnskap» om marxismen.

Det er underlig at Hillestad mener vi demonstrerer alt dette uten å ha lest hva vi faktisk har skrevet. La oss likevel gå i rette med to av innleggsforfatterens fordommer.

Hillestad inviterer for det første til en diskusjon om marxisme, der han kommer med en nokså oppsiktsvekkende påstand: «Noen grunnleggende motsetning mellom kapital og arbeid, som forfatterne tydeligvis insinuerer, eksisterer ikke.»

Dette må Hillestad gjerne mene, men det er ikke særlig marxistisk. Det han derimot har rett i, og som vi aldri har argumentert mot, er at de to størrelsene arbeid og kapital står i et forhold til hverandre.

Vi er også enige i at kapitalismen på mange måter representerer et framskritt fra tidligere produksjonsmåter, som slaveri og føydalisme. Men avhengighetsforholdet mellom arbeid og kapital er ikke bare rosenrødt, verken ifølge oss eller Marx.

Hele tanken bak partiprosjektet Rødt har vært å skape et demokratisk, bredt folkeparti.

Den ene parten – arbeiderne – blir utbyttet. Det er gjennom det produktive arbeidet at kapitalen akkumuleres. Når eierskapet er privatisert, høster med andre ord ikke arbeiderne det de har sådd.

Å rette opp i denne iboende urettferdigheten kan gjøres på mange måter: Det er kjernen i lønnsforhandlinger; vi kan ha andre og kollektive former for eierskap; eller vi kan lappe på systemet gjennom en mer omfordelende skattepolitikk. Vi er positive til alle disse virkemidlene.

For det andre er vi dypt uenige i at Rødt er et leninistisk parti. Denne påstanden bare slenger Hillestad ut i forbifarten. Rødt er et demokratisk parti. Vi driver heldigvis ikke med kadervurderinger, med strenge kriterier for hva folk får lov til å mene eller gjøre. Det fremstår useriøst å komme med slike skjellsord – som det åpenbart er ment som – uten noen forankring i virkeligheten.

Hele tanken bak partiprosjektet Rødt har vært å skape et demokratisk, bredt folkeparti. Folk er velkomne i Rødt uansett om de er sosialist eller sosialdemokrat, så lenge de føler at det er vår politikk som står dem nærmest.

