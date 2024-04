Enighet mellom Fellesforbundet og Norsk Industri – storstreik i frontfaget avverget

Fellesforbundet melder at oppgjøret har resultert i solid lønnsøkning og en storstilt etter- og videreutdanningsreform.

– Dette er en stor seier, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Frontfagsoppgjøret gjelder konkurranseutsatt industri, og resultatet her danner en norm som bortimot hele det organiserte arbeidslivet respekterer og følger.

Partene har blitt enige om lønnstillegg som gir en total ramme på 5,2 prosent lønnsøkning, ifølge Fellesforbundet.

– Vi har avtalt et høyt sentralt tillegg, et ekstra tillegg for de med lav inntekt og en særlig økning til våre folk som jobber offshore. Dette blir et lønnsoppgjør som merkes i lommeboka til våre medlemmer, sier Eggum.

En lønnsøkning på 5,2 prosent tilsier økt kjøpekraft på 1,1 prosent, hvis anslaget til Teknisk beregningsutvalg for prisveksten slår til.