Skal ha statsråd uten kongen for første gang på 17 år: – Veldig sjelden

– Det skjer veldig, veldig sjelden. Men det er mulig. Og i denne situasjonen har vi avtalt med Hans Majestet at vi gjør det på denne måten, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB.

Hver fredag klokken 11 drar vanligvis regjeringen opp på Slottet for å møte kong Harald og vedta viktige avgjørelser i statsråd.

Grunnloven krever at kongen signerer vedtakene for at de skal være gyldige.

Bryter rekken

Når kongen er syk eller i utlandet er det kronprins Haakon som tar imot regjeringen på Slottet, og da fungerer han som kronprinsregent.

Men fredag 19. april blir den tradisjonsrike rekken brutt. Da er nemlig kongen fortsatt sykmeldt, mens kronprins Haakon er på reise i utlandet.

Derfor planlegger regjeringen å holde statsråd på Statsministerens kontor, uten noen kongelige til stede. Sist gang dette skjedde var i 2007.

– Det skal vi gjøre på en ryddig og ordentlig måte. Og så gleder vi oss til at kongen kommer tilbake i vanlig virksomhet, sier Støre.

Kongen er sykmeldt fram til 22. april etter sykdom og en operasjon hvor han fikk operert inn pacemaker.

Les også: Kong Harald sykemeldt: – Trenger mer tid for å komme tilbake i arbeid

– Veldig uvanlig

Unntaket regjeringen benytter seg av, står i paragraf 41 i Grunnloven.

Der heter det at når kongen er i utlandet eller syk, så skal den nærmeste arvingen ta over. Hvis ikke arvingen er myndig, kan statsrådet – altså regjeringen – ta seg av styringen alene.

– Jeg tror det må tolkes slik at arvingen også må kunne reise ut av landet. I disse særtilfellene kan statsrådet gjøre vedtak uten signaturen til kongen. Det er etablert rutiner for dette mellom Kongehuset og Statsministerens kontor, sier jussprofessor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen til NTB.

Jussprofessoren, som er ekspert på Grunnloven, sier det er svært sjelden at regjeringen holder statsråd alene.

– Kongen og kronprinsregenten gjør sitt ytterste for å være til stede. Jeg har ikke oversikt over hvor mange ganger dette har skjedd, men det er nok veldig uvanlig. Kongen setter statsrådet over de alle de andre pliktene sine, sier Holmøyvik.

Ledet statsråd på telefon fra hytta

Statsministerens kontor (SMK) opplyser til NTB at sist gang regjeringen holdt statsråd uten kongen eller kronprinsen, var 18. januar 2007. Da var kongen og kronprinsen var på utenlandsreise samtidig.

I tillegg skjedde dette blant annet tolv ganger i perioden 1996–1999 da kong Harald var sykmeldt eller på reiser i utlandet, mens kronprins Haakon studerte i USA, opplyser kommunikasjonsrådgiver Kaja Schill Godager ved SMK.

Holmøyvik understreker at det er kongen eller kronprinsregenten som bestemmer når statsrådet kan gjøre vedtak uten at de er med.

– Regjeringen kan ikke velge å ikke ta med kongen eller kronprinsregenten dersom de er tilgjengelige, sier han.

Under koronapandemien ble det også gjort utradisjonelle grep om statsrådet. Kongeparet havnet i karantene etter en reise til Jordan, og kongen måtte lede statsrådet på telefon fra hjemmekontor på hytta.

Les også: Dronning Sonja: – Det går veldig, veldig bra med kongen