Regjeringspartiene Sp og Ap vokser på ny måling

I målingen, som Norfakta har gjort for Nationen og Klassekampen, får Senterpartiet 8,6 prosents oppslutning. Så høye tall har ikke partiet sett siden starten av 2022. Sammenlignet med stortingsmålingen i mars stiger partiets oppslutning med 2,7 prosentpoeng.

Ap går fram 1,9 prosentpoeng til 20,5 prosent. Regjeringspartiene har blitt hardt straffet for den vanskelige økonomiske situasjonen, men nå kan utsikter til bedring i økonomien slå positivt ut for dem, mener valgforsker Signe Bock Segaard ved Institutt for samfunnsforskning.

– At økonomien generelt sett ikke ser for ille ut framover, kan ha spilt inn. Vi vet at de økonomisk vanskelige tidene har vært en plage for regjeringen, sier Segaard til Nationen.

Høyre og Frp ligger med henholdsvis 24,6 og 14,9 prosent i oppslutning.

Hele målingen ser slik ut (med endringer fra stortingsmålingen i mars i parentes): Rødt 5,0 (uforandret), SV 9,4 (uforandret), Ap 20,5 (+1,9), Sp 8,6 (+2,7), INP 1,1 (-0,2), MDG 3,6 (-0,9), KrF 3,9 (-0,9), Venstre 5,3 (-1,1), Høyre 24.6 (-1,1), Frp 14,9 (+0,1) og andre 3,1 (-0,6).

1003 personer er spurt i målingen, som er utført 2. og 3. april. Feilmarginen ligger mellom 1,1 og 2,7 prosentpoeng og er størst for partiene med høyest oppslutning.

Jo Moen Bredeveien: Regjeringen gjør det litt lettere å være ung mann