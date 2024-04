Nok en russebuss anmeldt av Kvinnegruppa Ottar

– Det blir vanskelig for innbyggerne i Arendal å unngå å bli eksponert for dette eksplisitte, seksuelle materialet. Vi gjør det av hensyn til dem. Og for at vi som samfunn skal ha en beskyttelse mot pornokulturen, sier leder Ane Stø i Kvinnegruppa Ottar til Fædrelandsvennen.

Ottar har anmeldt arendalsbussen «Donkey Schlong» for brudd på straffeloven paragraf 318. Paragrafen forbyr utstilling av bilder av eksplisitt seksualisert karakter, herunder bilder av kjønnsorganer, på en lett synlig måte på offentlig sted i ervervsøyemed.

På russebussen er det blant annet avbildet en gorilla med en stor, erigert penis.

– Vi er bekymret for at det er et hull i lovverket som gjør at russen kan kjøre rundt og trakassere omgivelsene sine med ekstremt seksualisert russekultur, sier Stø.

Fædrelandsvennen skriver at de har kontaktet bussjefen, men de har ikke ønsket å kommentere saken.

Tidligere i vår anmeldte Kvinnegruppa Ottar anmeldte en russebuss fra Bryne for brudd på to pornoparagrafer i straffeloven. Denne anmeldelsen ble henlagt etter kort tid.

