Aktor ber om 60 dagers fengsel for voldstiltalt politimann

– Spesialenheten mener at det ikke var nødvendig med så mye bruk av makt, sa aktor Marit Oliver Storeng i sluttinnlegget, ifølge Dagbladet.

Der ba hun om at politimannen i 30-årene dømmes til 60 dagers fengsel.

– Politiet var i overtall, og de hadde tiden på sin side. Situasjonen var under kontroll, sa hun.

Da saken gikk i tingretten i fjor, ba aktor også om 60 dagers ubetinget fengsel for politimannen. Da ble han frikjent under dissens. Flertallet kom «under tvil» til at voldsbruken framsto forsvarlig. Riksadvokaten anken saken.

– Ukontrollert voldsbruk

Politimannen slo Kevin Simensen med knyttet neve, sprayet ham med pepperspray og slo ham i hodet og på kroppen med batong. Han slo også Simensens kamerat Kristian Teigen to ganger i låret med batong.

For dette er han tiltalt for grov kroppskrenkelse og grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten. Politimannen nekter straffskyld.

Storeng legger vekt på at politimannen ikke tok seg tid til å se hvilken effekt slagene hadde, men fortsatte å slå.

– Det hele framstår for Spesialenheten som overdreven og ukontrollert voldsbruk, sa hun.

Mener voldsbruken var berettiget

Hendelsen skjedde på en Esso-stasjon natt til 30. oktober 2022.

Sentralt for retten er spørsmålet om hvorvidt maktbruken var berettiget og nødvendig. Ifølge politimannens versjon prøvde Simensen å motsette seg å bli trukket unna, før han på bakken gjorde så stor motstand at det var nødvendig å bruke mye og kraftig fysisk makt.

Mannens forsvarer, advokat John Christian Elden, ba i retten om at klienten frifinnes, og mener at politimannen foretok en lovlig tjenestehandling.

Han påpekte at politiet har mulighet til å bruke makt for å beskytte sivilsamfunnet, og at de har anledning til å bruke maktmidler hvis det blir nødvendig.

– Det betyr at det ikke er straffbart for en politimann å slå, bruke batong, legge i bakken, skyte, eller i ytterste konsekvens drepe hvis det er det situasjonen krever, sa Elden, ifølge Dagbladet.

