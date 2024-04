Kristian Dahlberg Hauge blir byrådsleder i Trondheim

Det kunngjorde de to på en pressekonferanse torsdag.

– Det er en stor og viktig oppgave som jeg føler meg motivert til å ta fatt på. Det var umulig å si nei til en sånn oppgave, sier Hauge under pressekonferansen.

Byrådet vil bestå av Høyre, MDG og Venstre. Kent Ranum (H) har besluttet å fortsette som ordfører i Trondheim.

– Det har ikke vært et enkelt valg, det skal jeg innrømme. Jeg har gått noen runder med meg selv med hvilken rolle jeg skal bekle. For Trondheim har jeg kommet til at det riktige valget er at jeg fortsetter som ordfører, sier Ranum.

Tidligere Frp-politiker Hauge meldte seg inn i Høyre på nyåret. Da kom det en tanke om at det kunne være aktuelt å engasjere seg politisk igjen, forteller han.

– Skandale

Hauge er i dag direktør for næring, samferdsel, klima og miljø i kommunen. Denne stillingen fratrer han med umiddelbar virkning.

Den påtroppende byrådslederen har også bakgrunn fra trondheimspolitikken. Han ble valgt inn i bystyret i 1999 og satt der fram til 2016, skriver NRK.

Hauge har en lang fortid i Frp. Han har blant annet vært statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet og har sittet i Frps sentralstyre, skriver Nidaros. Frp er ikke en del av byrådet, men vil sørge for at mindretallsbyrådet har flertall.

At en tidligere Frp-politiker som ikke stilte til valg, får Trondheims mest sentrale politiske verv, beskriver politisk redaktør Snorre Valen i Trønderdebatt som en skandale.

– Det er ikke valgets klare vinner Kent Ranum som skal bekle byens høyeste politiske verv – Ranum som ble løftet fram i alle kanaler av Høyre selv, Ranum som toppet Høyres liste i valget, Ranum hvis ansikt prydet Høyres svære valgkamp-bobil for bare et drøyt halvår siden – det er en kommunebyråkrat som ikke stilte til valg, skriver Valen i en kommentar gjengitt hos Nidaros.

– Vanligvis tar det noen år før maktarrogansen slår inn for fullt hos styrende partier. Men det nye Høyre-byrådet har jobbet i rekordfart, og levert en demokratisk skandale allerede to måneder før det tiltrer, skriver Valen.

Solberg gratulerer

Høyre-leder Erna Solberg gratulerer Hauge med den nye jobben.

– Jeg vil gratulere Kristian Dahlberg Hauge som tidenes første byrådsleder i Trondheim. Jeg kjenner ham fra tiden han var statssekretær i min forrige regjering, som en solid og hardtarbeidende politiker. Den gang for Frp, men det er hyggelig at han nå føler seg mer hjemme i Høyre, sier Solberg.

Videre sier Solberg at det er gledelig at Ranum fortsetter som ordfører.

– Han har gjort en god jobb så langt, og er blitt en kjent person i byen. Jeg tror han sammen med Kristian, kommer til å stå for akkurat den ledelsen Trondheim trenger etter 20 år med sammenhengende Arbeiderparti-styre, sier Solberg.

– Ranum ønsket å fortsette som ordfører

Trondheim følger i fotsporene til Oslo og Bergen og skifter fra formannskapsmodell til byråd. 13. juni innføres parlamentarismen i byen.

For to uker siden ble det klart at Høyre, MDG og Venstre skal danne byråd sammen, men det har ikke vært kjent hvem som skulle få de ulike rollene.

Det var knyttet spenning til om Høyres Kent Ranum ville fortsette som ordfører eller om han ville gå inn i rollen som byrådsleder. Ifølge Adressa har Ranum ønsket å fortsette i ordførervervet.

Byrådslederen blir den mektigste politikeren i Trondheim i en ny parlamentarisk styreform – der han skal lede et byrådskollegium som kan sammenlignes med en byregjering.

