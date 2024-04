Amundsen angrer på språkbruk – forsvarer meningen bak Facebook-innlegg

Amundsen valgte å trekke seg som leder av justiskomiteen på Stortinget, og ble også strippet for alle verv i Fremskrittspartiet fram til 31. januar neste år, etter innleggene han skrev på Facebook 7. og 8. mars i år.

I et innlegg publisert i lokalavisene iHarstad og Harstad Tidende forsvarer Amundsen sine innlegg på Facebook, melder NRK.

– Jeg ønsker ikke å forsvare språket som ble benyttet i de etter hvert godt kjente Facebook-kommentarene, men jeg tillater meg likevel å skille mellom språk og meningsinnhold. For kjernen i mine kommentarer, som førte til anmeldelsene, var intet annet enn å vise til det som er faktiske forhold, skriver Amundsen.

I meningsinnlegget forklarer Amundsen også for første gang om hvorfor han ikke ville forklare seg til politiet om Facebook-kommentarene:

– Den frie offentlige debatt skal ikke henvises til et avhørsrom hos politiet, slik det er i Russland. Derfor valgte jeg å takke tydelig nei til å gi politiforklaring, skriver han, og retter sterk kritikk mot at Oslo-politiet brukte to uker på etterforskningen før saken ble henlagt.

I en kommentar til NRK skriver politiinspektør Kari Kirkhorn at politiet etterforsket saken på bakgrunn av de anmeldelsene som var kommet inn, og understreker at hatkriminalitet er et prioritert saksfelt i politiet.

Per-Willy Amundsen har fått støtte fra sine partifeller i Troms Frp, og vil ikke utelukke at han vil stille som kandidat til Stortinget også til valget neste år.

– Det må jeg tenke litt gjennom. Det er uansett noe som jeg skal svare på når det spørsmålet kommer fra nominasjonskomiteen, sier han til NRK.

