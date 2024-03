18 SAS-fly ble satt på bakken etter forsinket rutinesjekk

– Hele vedlikeholdsrutinen for et fly er satt inn i et digert system, og så blir det flagget når de ulike tingene skal gjøres. Her var det en tidsfrist for en rutinesjekk som var overskredet, sier pressesjef Tonje Sund i SAS Norge til Finansavisen.

Det var i helgen det ble kjent at 18 SAS-fly var satt på bakken, og nesten 30 flygninger ble berørt. Mange fikk påskeferien forkortet. Mandag var alle fly i lufta igjen.

– Vi beklager dypt konsekvenser dette har hatt for passasjerene. Da SAS oppdaget problemet som et resultat av systemkontrollene som er på plass, involverte vi umiddelbart de relevante luftfartsmyndighetene og tok alle nødvendige tiltak for å løse situasjonen, under streker Sund overfor avisen.

Selskapet etterforsker nå årsaken til hendelsen. Sund ber passasjerer som har hatt ekstra utgifter knyttet til innstillingene, om å beholde kvitteringene og sende inn kompensasjonskrav.

Les også: Flypassasjerer urinerer, røyker på do og trakasserer de ansatte seksuelt

Les også: Nordmenn tviler stadig mer på EØS-avtalen

Les også: Equinors frekke finte må få konsekvenser

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen