Ventyr skal bygge ut havvind i Sørlige Nordsjø II

– Dette er en gledens dag for norsk energihistorie, sa Jonas Gahr Støre (Ap) på pressekonferansen.

Han legger til at dette «ikke er en fortelling om framtida, men nåtida».

– Svaret på nesten alle spørsmål vi får er at vi trenger mer kraft, sa Støre.

Ventyr vant med et bud på 115 øre per kilowattime. Auksjonen var lagt opp slik at aktørene skulle «underby» hverandre i å si hvor mye statsstøtte de vil trenge for å bygge bunnfaste vindmøller helt sør i Nordsjøen.

Vinnerbudet endte på 115 øre per kilowattime. Når den vindvektede månedlige strømprisen går under 115 øre, er det staten som utbetaler differansen til Ventyr. Når den går over 115 øre, utbetales dette til staten, forklarer energiminister Terje Aasland (Ap).

– Det neste som skal skje er at differansekontrakten mellom staten og Ventyr skal signeres, det skjer senest innen fire uker, sier Aasland.

Statsstøtten skal ikke overskride 23 milliarder kroner, som er rammen som Stortinget har satt, heter det i en pressemelding.

To aktører deltok i auksjonen, ifølge pressemeldingen. I utgangspunktet var det fire aktører som var forhåndsgodkjent.

Selve prosjektet kommer til å ta noen år. Blant annet er det lang leveransetid på deler for øyeblikket.

– Vi skal først og fremst legge til rette for effektive beslutningsprosesser, sier Aasland.

