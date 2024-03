DNB-sjefen tjente nær 16 millioner kroner i fjor

9 millioner kroner var grunnlønn, mens resten består av godtgjørelser og bonuser, viser årsrapporten som ble lagt frem torsdag morgen.

Den viser også at DNB Markets-sjef Alexander Opstad tjente 12,7 millioner kroner, mens konserndirektør for bedriftsmarkedet Harald Serck-Hanssen hadde en totallønn på 9,9 millioner kroner.

Finansdirektør Ida Lerner tjente 8,4 millioner kroner, mens konserndirektør for personmarkedet Ingjerd Blekeli Spiten tjente 6,4 millioner kroner.

I januar ble det kjent at DNB hadde et rekordår i fjor. DNB endte med et resultat på 39,4 milliarder kroner.

