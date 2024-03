Søppelkjører Jan om pensjonsforliket: – Faen altså, jeg blir så sint

– Jeg finner det helt forkastelig at LO stiller seg bak et sånt forslag. Det er ikke LOs jobb å støtte en forverring av arbeidstakernes kår. Det provoserer meg skikkelig, sier Jan Lange.

Han er søppelkjører og leder for klubben for Franzefoss-ansatte på Haraldrud i Oslo, og nå har han fått nok. Lørdag fikk de årsmøtet til den største avdelingen i Arbeidsmandsforbundet med seg.

Grunnen er det ferske pensjonsforliket. Der økes aldersgrensene i pensjonssystemet og det kommer en ny ordning for sliterne, altså arbeidstakere som ikke har helse til å stå i jobb helt til alminnelig pensjonsalder.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sa at forliket er en seier som vil gjør alderdommen bedre for gruppene som kommer dårligst ut av pensjonsreformen.

Men det er ingen på Franzefoss som deler LO-lederens begeistring.

– Her har det blitt gjort om på ting uten å ha definert hva som er ordningen for dem som ikke kan stå i jobb lenge. Hva med dem? Og så kommer de med forslag om å bare øke pensjonsalderen – det byr meg sterkt imot, sier Lange.

Les også: Aktuelt: Pensjonen endres: Ti spørsmål og svar

51 år og sliter allerede

Lange er 63 år og forteller at selv om han er heldig med helsa, så er det usikkert hvor lenge han vil klare å holde det gående i jobben som søppelkjører.

At kollegaene som er 22 år skal holde på til de er 70, synes han er «helt på trynet».

Kollegaen Bente Nagel nikker.

Hun jobber inne på søppelanlegget og står hele dagen. Der jobber hun med farlig avfall, og arbeidsdagen består av mange tunge løft.

– Jeg vil ikke klare å stå i jobb til jeg er 68 år. Kroppen kommer ikke til å klare det. Jeg mangler noen sener og sliter allerede, og jeg er bare 51, forteller hun.

Bente Nagel og Jan Lange. (Camilla Yndestad/FriFagbevegelse)

Les også: – At vi må jobbe lenger, er ingen gladsak, sier renholder om ny sliter-pensjon

Forslag vedtatt

Lange og Nagel var begge delegater på årsmøtet til Avdeling 2 Oslo/Akershus i Norsk Arbeidsmandsforbund lørdag 9. mars.

De fikk årsmøtet med seg, og av 40 stemmeberettigede var det bare to som stemte mot forslaget deres om å stanse pensjonsforliket.

«Når folk som jobber i spesielt belastende jobber, om det er fysisk, psykisk, eller begge deler, skal jobbe utover 67 år, er faren stor for flere i uføretrygd og avhengighet av sosialbudsjettet i kommunene. Dette er en utvikling vi ønsker å stanse, og heller få folketrygdens betydning styrket og derigjennom en mer utjevnende pensjon», lød deler av forslaget.

– En gjeng med professorer kan stå lenger i jobb, men vi skal gjøre noe med sliterne. Vi vil at avdelingen skal forplikte seg til å jobbe med dette, var ordene fra Lange på talerstolen.

Les også: Enkle skattegrep kan være forskjellen på en felle og en gullgruve

– Flott med engasjement

Forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Frank Toks, var også til stede under lørdagens årsmøte, og hadde følgende å meddele om forslaget fra Haraldrudklubben:

– Det er sånn demokratiet skal være i fagforeningen. Det er flott med engasjement og forslag på tvers, sier Toks.

Han forteller at de nå skal ta en runde og diskutere vedtaket i forbundets ledergruppe.

– Jeg forstår at vi må se på det med levealdersjusteringene, så får vi se hvor vi ender til slutt. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Toks.

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til

Aksjon mot økt pensjonsalder

14. mars legger arbeids- og sosialkomiteen fram sin innstilling på pensjonsforliket for Stortinget.

I den anledning arrangerer foreninger og klubber i LO som er motstandere av forliket en fanemarkeringer utenfor Stortinget.

Peggy Hessen Følsvik mener det kan være en tung vei å gå og få en omkamp på pensjonsreformen.

– Vi har hele tiden jobbet for bredden i pensjonssystemet. Det handler ikke bare om folketrygden, men også tjenestepensjon og AFP, poengterte LO-lederen under regionkonferansen til LO i Trøndelag.

Lange synes at vedtaket fra årsmøtet bør innebære at avdelingen går sammen med de andre foreningene og klubbene, blant annet i El og IT og Fellesforbundet, under fanemarkeringen 14. mars.

– Det var målet med forslaget vårt å dra i gang et engasjement. Man må jobbe politisk med dette, sier han.

– Har du fått med deg at avgangen for AFP vil øke i takt med folketrygd-alderen?

– AFP ble innført som et tiltak for sliterne, men den har gitt størst uttelling for dem som sitter som professorer og kan dra jobben sin inn i 80-årene. De som går av når de er 62 blir straffa. Og nå skal alderen økes, som en bonus. Faen altså, jeg blir så sint.

Les også: Ekspert: Dette er den største pensjonsfella i 2024

Les også: Kathrine har kjempet seg tilbake etter grov mobbing – lå 60 dager i koma

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen