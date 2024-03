Prinsesse Kate beklager omstridt bilde: – Jeg eksperimenterte med redigering

– Som mange amatørfotografer eksperimenterer jeg av og til med redigering. Jeg vil uttrykke mine unnskyldninger for enhver forvirring familiebildet som vi delte i går, har forårsaket, heter det i en uttalelse fra kronprinsparet, signert prinsesse Kate.

Det omstridte bildet viser prinsessen sammen med barna hennes, og ble ifølge Kensington Palace tatt av prins William i forrige uke. Bildet er det første offentlige fotografiet av prinsessen etter at hun ble operert i januar.

Bildet ble trukket av flere nyhetsbyråer som hadde brukt det mandag, etter å ha funnet ut at det kunne være retusjert. Bildet ligger fremdeles ute på kronprinsparets Instagram-konto , over ett døgn etter at det ble lagt ut.

Prinsesse Kate ble innlagt på sykehus i januar der hun gjennomgikk en mageoperasjon. Hun ble utskrevet etter to uker. Kensington Palace har ikke opplyst hva hun ble operert for, bortsett fra å uttale at det ikke dreide seg om kreft. Hun er på bedringens vei, men kommer ikke til å gjenoppta sine offentlige plikter før påske, ifølge Kensington Palace.

Les også: – Hvorfor skal ansvaret legges på redde, nedbrutte jenter? (+)

Les også: Donald Trump på bunn i ny undersøkelse: Kan bli tidenes verste president

Hjelp oss å bli enda bedre. Delta i vår spørreundersøkelse