Fem personer heist opp fra vannet etter helikopterulykke utenfor Bergen

Det bekrefter Hovedredningssentralen på X/Twitter.

Rundt klokka 20.30 varslet Hovedredningssentralen at de hadde mottatt nødmelding fra et helikopter vest for Bergen.

HRS opplyser til NRK at det skal være snakk om et kommersielt helikopter.

Beredskapsledelsen i Helse Bergen skal møtes onsdag kveld. Haukeland universitetssjukehus har satt gul beredskap.

– Gul beredskap betyr at vi gjør oss klare til å ta imot eventuelle skadde. Jeg kan ikke si noe mer. Nå skal vi først få mer oversikt, sier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander til NRK.

Det er bekreftet at det har vært en helikopterulykke i sjøen vest for Bergen. Et redningshelikopter har heist fem personer opp fra sjøen.