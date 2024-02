Sp angriper Høyre for «rusliberal» linje: – Kan føre til mer ungdomskriminalitet

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Erna Solberg må avklare om hun igjen vil forsøke å få straffefri narkotikabruk gjennom i Stortinget, sier Lisa Marie Ness Klungland, helsepolitisk talsperson for Senterpartiet.

Hun er bekymret over at meningsmålingene nå for tiden gir flertall til det hun kaller «rusliberale partier»: Høyre, Venstre, MDG, SV og Rødt. – Erna Solberg gikk i 2021 inn for å gjøre det risikofritt for alle i Norge å gå rundt med flere doser av farlige rusmidler, som kokain. Det senker terskelen for nysgjerrig og sårbar ungdom for å prøve sterke rusmidler, og kan føre til en økning i antallet rusavhengige, sier hun.

Sammen med justispolitisk talsperson, Else Marie Rødby, er hun overrasket over Høyres tiltaksplan mot ungdomskriminalitet, som ble lagt fram tidligere i år:

− Høyre presterer å legge fram en såkalt tiltaksplan mot ungdomskriminalitet uten å nevne narkotika med ett ord, selv om narkotika er den viktigste driveren for pengeflyten i ungdoms- og gjengkriminaliteten, sier Rødby.

– Ble «untouchables»

Onsdag denne uken fortalte en 17 år gammel gutt til Stavanger Aftenblad at han begynte å selge dop etter at politiet sluttet å ransake ungdom på grunn av mistanke om rus, etter et rundskriv fra Riksadvokaten.

– What the fuuuck, liksom. Da politiet ikke lenger stoppet folk på grunn av mistanke om narkotika … Da ble jo vi ungdommer untouchables. Ingen kunne gjøre noe, sier han til avisen.

Og videre:

– Politikerne i Norge må jo være fullstendig blåste som lar dette skje. For meg betydde det raske penger. Hvorfor i alle dager skulle jeg gå på skole? Jeg kunne tjene en vanlig månedslønn på et par gode dager med salg.

Rødby mener saken viser at det er viktig at voksne legger klare rammer for ungdom og sier tydelig at narkotika ikke er greit.

– I tillegg viser det hvor viktig det er at politiet har nødvendige virkemidler for å forhindre at ungdom kommer i den situasjonen som denne 17-åringen havnet i, sier Rødby.

Reformvillig

Solberg-regjeringens rusreform ble lagt fram i 2021, men den fikk ikke flertall i Stortinget fordi Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet sa nei. En viktig del av reformen var at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk skal avkriminaliseres og ikke lenger straffes.

I partiprogrammet til Høyre for denne stortingsperioden står det at partiet fortsatt vil ha et forbud mot bruk og besittelse av narkotika, men at partiet skal gjennomføre rusreformen «slik at personer som tas for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk, møtes med hjelp, behandling og oppfølging istedenfor straff».

Nytt partiprogram skal vedtas neste år.

– Det er sterkt bekymringsfullt om Høyre holder fast ved en politikk som i verste fall fører til mer ungdomskriminalitet, sier Rødby.

Dagens regjering har sagt nei til avkriminalisering av narkotika, men har bedt et utvalg se på saken.

Høyre slår tilbake: – Mangler voksne i rommet

Høyres Sandra Bruflot, som sitter i helsekomiteen på Stortinget, svarer på vegne av partiet.

– At vi kan straffe noen ut av avhengighet er det bare regjeringspartiene som tror på. Senterpartiet bør bry seg mer om sin egen manglende politikk på rusfeltet. Vi har fortsatt ikke fått noen forebyggings- og behandlingsreform over halvveis ut i regjeringsperioden, sier hun til NTB.

Hun mener at det eneste som har skjedd på Senterpartiets vakt, er at vi har fått færre politifolk og færre rusbehandlingsplasser.

– Det mangler voksne i rommet når Senterpartiet peker på Høyre i stedet for å ordne opp selv, sier hun.

Hun mener at straff og trusler dytter alle som sliter med rus, lenger unna hjelpeapparatet.

– Vi har hatt en politikk som gjør at folk ikke oppsøker hjelp før de har store avhengighetsproblemer, som gjør at ungdom ikke har ringt ambulansen når venner tar overdose, og som gjør at vi er på europatoppen i overdosedødsfall. Da må vi tenke nytt, sier hun.

– Rusreformen ville ordnet opp i en del av det som skjer nå, på Senterpartiets vakt.

