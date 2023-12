Her gjør Kenneth (44) seg klar til å sove ute i kulden

BERGEN (Dagsavisen): Innerst i en mørk avkrok står de som ikke vil bli sett. Mens Bergen sentrum skinner av lyslenker og julestemning, har et 30-40-talls personer fra både rusmiljøet og fattige familier samlet seg bak Korskirken på Vågsallmenningen.

Denne kvelden er det utdeling av matvarer, i regi av den frivillige organisasjonen Kveldsvakten. De har også med seg tepper og varme klær – til dem som ikke har funnet seg tak over hodet for natten.

– Skal du sove ute? Vil du ha denne termodressen? spør leder May Britt Abinda en mann i en tynn allværsjakke og joggebukse.

– Ja, takk, svarer mannen, som heter Kenneth.

Den ukentlige matutdelingen er i gang. (Birthe Steen Hansen)

44-åringen er rusavhengig på 31. året og er i Bergen for å besøke familie og venner. Men å spørre om å få overnatte tør han ikke.

– Det blir for flaut. Da går jeg heller ute. Jeg finner meg et sted utenfor et kjøpesenter eller noe.

En dårlig uteligger

– Men er det ikke kaldt?

– Jo, men man lærer seg teknikker for å takle det. Å slappe av er viktig, og huske pledd. Jeg er veldig happy for denne, en slik har jeg aldri hatt før, sier han og viser fram termodressen.

– Det er et genitrekk å dele ut sånne, mener han.

Hvor han skal slå seg til ro denne natten vet han ikke ennå, det er for tidlig på kvelden. Han vil gjøre et siste forsøk på å sondere mulighetene til å betale en slant for en plass på noens sofa. Går ikke det, er det altså asfalten neste.

– Jeg er egentlig en jævlig dårlig uteligger, og har ikke helt oversikten over steder å sove, sier han.

Har gitt opp

Temperaturen ligger og vaker like over nullpunktet denne tirsdagskvelden. I løpet av natten synker den ned til 0,3 minusgrader på det laveste. Bakken er dekket av snø noen steder, is andre steder. For bergensere flest gir det en vakker ramme rundt julestemningen i byen. Men ikke for dem som står inne i avkroken.

– Det er ikke en behagelig livsstil, dette, sier Magnus (43).

Magnus er klar for natten. (Birthe Steen Hansen)

Han forteller at han har gått ute i tre år. Før det tilbød Bergen kommune ham plass på hospits, men det ville han ikke.

– Alle hospitsene er narkoreir, som gjør situasjonen min mye verre. Å få en kommunal leilighet har jeg gitt opp, ventelistene er for lange.

Han plukker av seg flere runde klistrelapper under genseren, slike sykehus bruker for å feste ledninger på pasienter.

– I natt var jeg på sykehus, forklarer han, og forteller at han natten før der igjen sov utenfor restauranten Dr. Wiesner i Sandviken. Det skal ha vært en dårlig opplevelse.

– Jeg hadde ryggsekken på meg mens jeg lå der, og plutselig kjente jeg at noen forsøkte å dra den av. Da ble det slagsmål, sier han.

– Er det farlig å sove ute?

– Jeg føler egentlig ikke det. Som oftest går det greit. Kulden er verre, men etter en tid lærer man seg selv å kjenne på en annen måte, hvordan kroppen skal klare natten ute. For eksempel hva man bør spise, og hvor mye. Eller at papp beskytter mot kulde, sammen med en avis over magen. Man finner også alltid noe å lage bål av, men det er ikke alle steder man kan fyre opp heller.

Grubler om natten

I tillegg til hospitsene, og flere rom hos frivillige organisasjoner, har Bergen seks akuttovernattingsplasser for rusavhengige hos Frelsesarmeen. De ledige plassene deles ut hver dag etter først til mølla-prinsippet.

– Det er ren gambling om man får plass der, og ofte ender det med hissige krangler. Da ligger jeg heller i en pappkonteiner. De gir god varme, sier Magnus.

Med en ny termodress fra Kveldsvakten er natten hans reddet. Det gir leder May Britt Abinda en viss ro i sjelen, men hun tenker mye på dem de ikke har kunnet hjelpe.

– Vi møter unge som gamle her som forteller at de ligger ute. Når de kommer til oss er de jo nesten helt blå, og spør desperat etter klær eller pledd. Om vi da har gått tom, blir det noe som plager meg resten av kvelden og natten. «Hva skjedde med han som ikke fikk den jakken han spurte om?». Slike ting tenker jeg på når jeg ligger der i min egen, varme seng, sier hun trist.

May Britt Abinda er leder for den frivillige organisasjonen Kveldsvakten. (Birthe Steen Hansen)

Etter å ha drevet oppsøkende virksomhet med matutdeling til rusavhengige i flere år, fortviler hun over at kommunen ikke har et bredere overnattingstilbud til de bostedsløse.

– Jeg får det ikke til å stemme at det ikke finnes penger til dette. For ikke lenge siden fant de boliger til tusenvis av flyktninger på kort tid. Det viser jo at det er fullt mulig, mener hun.

Det samme mener SVs fraksjonsleder i utvalg for sosial og helse, Diane Berbain.

– Det er sjokkerende at menneskerettighetsbyen Bergen ikke klarer å hjelpe dem som trenger det mest. På denne kalde tiden av året har vi ingen beredskapsløsning for dem. Dette må byrådet finne en løsning på, slik de fant under flyktningkrisen. Vi trenger samme innsats for alle de som trenger det, sier hun til Dagsavisen.

Forrige uke kunne TV 2 avsløre at Statsforvalteren har ført tilsyn med kommunens tilbud til bostedsløse. Konklusjonen var at kommunen bryter loven, ifølge TV-kanalen. I kommunens forretningsutvalg spurte SVs Mikkel Grüner om det var satt av midler til å få løst problemet. Byrådsleder Christine Meyer (H) lovet at det vil være dekning i det kommende budsjettet, og ved behov vil det også komme en tilleggsinnstilling. Budsjettet for 2024 skal vedtas denne uken.

Diane Berbain (SV) krever umiddelbare tiltak. (Privat)

– Men jeg synes ikke vi kan vente lenger. Vi må ha en løsning nå, sier Berbain.

– Hva kan løsningen være?

– Hvis dette handler om penger, så er jeg helt sikker på at bystyret vil samarbeide med byrådet om de åpner for det. De må bare presentere noe. I en akutt krise må de bruke alle løsninger.

Et mål om flere plasser raskt

Den ferske sosialbyråden Charlotte Spurkeland (H) sier til Dagsavisen at hun er i gang med arbeidet.

– Dette er et akutt behov, og mitt mål er at flere plasser skal være på plass så snart som mulig. Når disse eventuelt kan åpne må jeg komme tilbake til, skriver hun i en e-post.

Refsen fra Statsforvalteren mener Spurkeland er veldig alvorlig, og hun forteller at hun har bedt om at det settes i gang flere umiddelbare tiltak, både for midlertidige og permanente botilbud. Men det er vanskelig å finne gode boliger som er egnet, samtidig som markedet er skrapt.

– Vi har også store utfordringer med å få på plass nok boliger til flyktninger fra Ukraina. I år har vi bosatt cirka 1.000 flyktninger i Bergen, og det er klart at dette også presser på boligmarkedet i Bergen, påpeker Spurkeland.

Foreløpig er planen å øke bemanningen kraftig i et av kommunens botiltak for rusavhengige neste år.

– I tillegg har bystyret regulert flere prosjekt som skal bygges fremover, som vil bygge ut kapasiteten.

I påvente av en løsning kverner tankene fortsatt hos ildsjelen May Britt Abinda. Det er mange minner å velge fra.

– Voksne mannfolk, som blir sett på som hardbarka kriminelle, står og gråter når vi tar av dem våte sokker og gir dem nye, tørre sko. Uff, det er mange inntrykk.

Lussekattene fikk raskt ben å gå på under matutdelingen. (Birthe Steen Hansen)

