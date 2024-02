Terrordømt tapte søksmålet om soningsforholdene mot staten

Tingrettens konklusjon om å frifinne staten kommer etter at det ble holdt rettssak inne i Ringerike fengsel i januar.

– Dette viser at kriminalomsorgen gjør en grundig jobb som er faglig solid og rettslig riktig, når de vurderer hvilke soningsforhold Breivik skal ha. Det er all grunn til å gi honnør til det arbeidet som gjøres i Ringerike fengsel, sier advokat Andreas Hjetland i en kommentar fra Regjeringsadvokaten.

Det var andre gang Breivik har saksøkt staten om brudd på menneskerettighetene i forbindelse med soningen av forvaringsstraffen fra 2012.

Hevder soningsskader

Etter tolv år i det som omtales som relativ isolasjon hevder Breivik at han er påført alvorlige soningsskader og at han befinner seg på randen av selvmord.

Breivik, som nå kaller seg Fjotolf Hansen, ble i 2012 dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år for terrorangrepene mot Oslo og Utøya 22. juli 2011. 77 mennesker mistet livet i angrepene.

Søksmålet går ut på at staten ved justisdepartementet bryter EMKs artikkel 3 om å utsette personer for tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Han har også saksøkt staten for å bryte EMKs artikkel 8 og retten til privatliv, sitt hjem og korrespondanse.

– Har det godt i fengselet

Regjeringsadvokaten har avvist søksmålet. Under rettssaken inne i fengselet sa advokat Andreas Hjetland at Breivik har det godt i fengselet.

– Breivik tok et valg da han valgte å begå terrorhandlingene 22. juli 2011. Det valget har fått store konsekvenser, først og fremst for andre, men også for Breiviks privatliv, sa Hjetlands kollega, advokat Kristoffer Nerland.

– Det er vanskelig å se for seg at Breivik på noe som helst tidspunkt skal ha noe som er i nærheten av et normalt sosialt liv, enten det er utenfor eller innenfor fengselsmurene, sa Nerland.

Breivik saksøkte staten med de samme argumentene i 2016 mens han sonet i Telemark fengsel. Den gang fikk han Oslo tingrett med seg og vant gehør for deler av sitt syn. Dommen ble imidlertid senere omgjort i lagmannsretten slik at den terrordømte 44-åringen tapte saken på alle punkter.