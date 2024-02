Støre om Trondheim Ap: – Nå må de få slutt på bråket

– Vi vil si tydelig til Trondheim at nå må de få slutt på bråket, sier Ap-lederen og statsministeren til NRK mandag.

I helgen hadde Trondheim Ap årsmøte, der blant annet Trond Giske overraskende ble valgt som ny nestleder etter et benkeforslag. Det skjedde etter at daværende leder Gunn Elin Høgli var valgt for to år, men ble tvunget til å gå av et år før tiden etter at mistillitsforslaget mot henne fikk flertall.

– Alle har ansvar til å få fokus på politikk og de vi er til for, sier Støre.

Han ville ikke kommentere Giske konkret.

