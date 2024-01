Solberg krever handling fra Mehl etter drapsbølgen

Solberg sier til Nettavisen at det haster. Det har vært mange drap i Norge i starten av 2024. Det har blant annet ført til en ny debatt om partnerdrap.

– Dette er en kommisjon som kan gi tilbakemelding til de etatene som har vært for sene til å oppfatte faresignalene, sier Solberg til Nettavisen.

Mehl har vist til at partnerdrapskommisjonen er et viktig tiltak. Hun sa nylig til NTB at de venter på lovavklaringer for å sørge for at kommisjonen får tilgang til sensitive opplysninger.

Høyre-lederen sier drapene går inn på henne.

– Historiene som kunne vært stoppet gjør mest vondt for meg. De som kunne vært stoppet om vi hadde hatt ting på plass og bedre kunnskap, sier Solberg.

