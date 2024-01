Oslo-politiet skriver at én eller flere personer har følt noe ubehag.

Formalin er en oppløsning av gassen formaldehyd, som brukes til desinfisering og konservering og i kjemisk industri.

Store medisinske leksikon skriver at formalin er sterkt irriterende for slimhinner, øyne og hud, og at det kan føre til allergi ved gjentatt eksponering.