Fellesforbundet starter kampanje til støtte for streikende Tesla-ansatte i Sverige

En av fem nye biler solgt i Norge i fjor var en Tesla. Nå bes norske bileiere bidra i kampen for tariffavtale hos bilgiganten, skriver FriFagbevegelse.

Streiken i Sverige har vakt reaksjoner også i Norge, der flere hevder situasjonen ikke er noe bedre. Men Fellesforbundet har foreløpig ikke nok medlemmer som jobber for Tesla til å kunne kreve en tariffavtale.

Nå lanserer imidlertid forbundet en klistremerkekampanje spesielt rettet mot norske Tesla-eiere som vil støtte fagorganisering. Klistremerket med teksten «Jeg støtter kravet om tariffavtale hos Tesla» kan nå bestilles og settes på frontruten.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum mener at bruken av slike klistremerker er en symbolsk handling som likevel har påvirkningskraft.

– At flere blir klar over at Tesla prøver å snike seg unna de verdiene Norge er tuftet på, gjør at vi setter dem i en offentlig gapestokk. Det du egentlig gjør er å bevisstgjøre folk – om at du tar et valg når du skal kjøpe bil. Noen kan godt velge ikke å kjøpe en Tesla, selv om de trenger en elbil, sier han.

Erfaringer fra USA viser at Tesla reagerer på slike symbolhandlinger. I 2017 ble amerikanske Tesla-arbeidere truet med oppsigelse etter at de delte ut klistremerker og løpesedler om fagorganisering på fabrikkens parkeringsplass etter arbeidstid.

Etter fire år i rettssystemet vant de fagorganiserte fram, skriver FriFagbevegelse.

