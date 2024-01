Tiltalt kvinne erkjenner å ha kjørt på Sian-lederens bil

Kvinnen i 20-årene er tiltalt for å ha kjørt ruset og uten førerkort da hun truet Sian-lederen med kniv og sendte bilen hans av veien.

Ifølge NRKs rettsreferat erkjenner hun straffskyld på alle punkter. Den andre kvinnen, som eide bilen, nekter straffskyld. Hun er tiltalt for å ha latt en annen kjøre bilen sin uten å sørge for at vedkommende hadde gyldig førerkort. Ifølge tiltalen skal hun også ha filmet hendelsen og oppfordret bilføreren til å «ta dem».

Brudd i ryggen

Både kvinnen som satt bak rattet og bileieren som var passasjer, er tiltalt for grov kroppsskade.

De fornærmede i saken er Lars Thorsen, som er leder for den muslimfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian), og fire andre som satt i bilen hans. En av passasjerene fikk brudd i ryggen. De andre fikk lettere skader.

Hendelsen skjedde 2. juni 2022 og fikk stor oppmerksomhet. Et videoopptak NTB har sett viste at kvinnene kjørte i høy fart mot Sian-lederen og hans følge i en rundkjøring ved Mortensrud. Det skjedde etter at han hadde brent Koranen utenfor en moské.

De to kvinnene har Nils Christian Nordhus og Morten Furuholmen som forsvarere.

Ikke særlig praktiserende

– Det var ikke planlagt fra hennes side. Verken å forårsake kroppsskade eller å presse en bil ut av veibanen, sier Morten Furuholmen som forsvarer kvinnen som eier bilen.

Furuholmen sa i sin åpningsprosedyre at hans klient ikke er særlig praktiserende muslim, og at dette ikke var en religiøst motivert handling.

Grov kroppsskade har en strafferamme på inntil ti års fengsel.

[ Michelle Obama om valget: – Jeg er vettskremt for hva som kan skje ]