Kunne ikke betale taxi – banket opp sjåføren

Slått med en glassflaske i hodet og sparket i magen, fikk den mannlige taxisjåføren varslet politiet. Da var han også blitt slått to ganger til i hodet mens han kjørte.

En mann og en kvinne, som var passasjerer sammen, er nå på nyåret dømt for volden. Hun møtte ikke i tingretten og forsvareren ba om frifinnelse. Mannen møtte og erkjente straffskyld.

De to hadde en søndagsnatt i mars i fjor bestilt taxitur fra utkanten av en Østfold-by. De hadde begge drukket mye alkohol.

Dramatisk under kjøring

Underveis på kjøreturen ble det klart at kvinnen i 30-årene skulle betale kontant når de kom fram til den andre siden av byen, men at hun bare hadde en femtilapp på seg.

Dette kunne ikke sjåføren godta. Han avviste også den noe yngre mannlige passasjerens forslag om å sende faktura. De nærmet seg da bestemmelsesstedet, men sjåføren snudde og ga beskjed om at han måtte kjøre de to passasjerene tilbake til adressen de kom fra, da han ikke kjørte gratis, ifølge rettsreferatet.

Ikke lenge etter, på vei tilbake, ble sjåføren slått i hodet med en glassflaske, som knuste. Retten finner det bevist at det var kvinnen som slo med flaska, basert på både sjåførens og den medtiltaltes forklaringer samt at hun satt nærmest sjåføren da glasskårene fløy. Retten mener at slaget var et forsøk på å hindre sjåføren i å gjøre jobben sin.

Sjåføren var da snar om å trykke inn alarmknappen til sentralen, slik at de fikk direkte lydoverføring fra bilen. Like etter åpnet den kvinnelige passasjeren døra for å hoppe ut mens bilen holdt lav fart, noe som resulterte i at hun falt ut. Den mannlige passasjeren knyttet da neven og slo sjåføren to ganger i hodet, fortsatt mens bilen kjørte. Også dét for å påvirke sjåførens yrkesutøvelse, mener retten.

Etter å ha fått stanset bilen, fulgte sjåføren etter mannen for å sjekke at det sto ålreit til med kvinnen. Han ble imidlertid hindret ved at den mannlige sjåføren sparket ham og traff på siden av magen. Dermed satte han seg tilbake i bilen, låste dørene og ringte politiet for å få hjelp.

Hevdet nødrett – kontant avvist

Sjåføren fikk konstatert hjernerystelse etter slagene samt flere kutt i hodet. Han ble sykmeldt av lege i to uker.

I retten hevdet den mannlige passasjeren at sjåføren var blitt aggressiv da han foreslo oppgjør med faktura, og at han hadde bedt sjåføren stoppe bilen fordi kvinnen åpnet døra – uten at det ble tatt til følge.

Da kvinnen falt ut, hadde han slått sjåføren for å få ham til å stanse, ifølge mannens forklaring. Forsvareren hans ba sågar om frifinnelse fordi han angivelig handlet med nødrett, noe retten avslo.

«Retten finner det klart at det å slå til en sjåfør i fart med knyttet neve i hodet, ikke kan anses tjenlig for å redde noens liv eller helse, snarere tvert imot», heter det i dommen.

Mannen ble dømt til og samtykket til 30 timers samfunnsstraff, blant annet fordi han erkjente skyld og bidro til å oppklare hendelsesforløpet. Det ble også tatt hensyn til at han er aleneforsørger for et lite barn.

Kvinnen fikk derimot ingen strafferabatt og må sone 30 dager i fengsel.

Taxisjåføren ble tilkjent en skadeerstatning på litt over 23.000 kroner, som begge de dømte er gitt ansvaret for å betale.

