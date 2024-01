Tallet på hvor mange som kom i fjor, er nesten det samme som året før da det kom 35.920 flyktninger i 2022, mens 36.461 kom i 2023, skriver Utlendingsdirektoratet i en pressemelding.

De aller fleste har fått kollektiv beskyttelse, men det er også noen flyktninger som blir vurdert som individuelle asylsøkere. Man må ha vært bosatt i Ukraina for å få kollektiv beskyttelse.

Fagleder for beskyttelse Runar Pedersen sier at det er noen konkrete krav for å kvalifisere for kollektiv beskyttelse. Man må blant annet ha vært bosatt i Ukraina da krigen brøt ut.

– Det er en liten andel av flyktningene fra Ukraina som ikke faller inn under regelverket om kollektiv beskyttelse, og de blir derfor vurdert individuelt. Vi jobber med å fastsette en praksis for disse, og sakene er lagt på vent til det er på plass, sier han.

Per 5. januar 2024 er det 861 flyktninger fra Ukraina som har en individuell asylsøknad inne hos UDI. Pedersen forteller at de fleste av disse er personer som har bodd og jobbet i andre europeiske land, for eksempel i Polen, da krigen brøt ut.

De aller fleste som får innvilget kollektiv beskyttelse, er ukrainske statsborgere. Det er også mulig å kvalifisere selv om man har et annet statsborgerskap. Hittil i år gjelder dette 204 personer.

