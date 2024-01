Snøen stanser Oda, Posten og Foodora

– Jeg har aldri opplevd lignende før. Vi har stoppet all utkjøring og innhenting av varer fra terminalen. Vi har ingenting å gjøre på veien med våre store biler, sier Øistein Bergstøl til Fædrelandsvennen.

Han er distriktssjef for Posten og Brings logistikksenter i Sørlandsparken Øst. Normalt sendes det tusenvis av pakker gjennom terminalen, før de fraktes ut til mottakere i øst og vest.

Mandag kveld ble det mål 1,1 meter utenfor terminalen, noe som får konsekvenser for postleveringen over hele Sørlandet.

– Snøen ligger veldig ulagelig til. Vi har ryddet snø i hele natt, og nå vet vi ikke hvor vi skal gjøre av snøen, sier Bergstøl.

Pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Bring Posten bekrefter også overfor E24 at det er for dårlig vær til å levere post i Vestfold og Agder tirsdag.

– Det er krevende for våre medarbeidere bare å operere på terminalområdet. Veiforholdene er så dårlige at hovedregelen i dag er at vi ikke får levert post fra Vestfold og nedover til og med Agder, sier han.

Foodora og Oda kansellerer

Posten er ikke de eneste som har problemer med å levere i dag. Foodora og Oda har også stanset leveringer på deler av Sørlandet.

– Som følge av snøværet stenger Foodora all aktivitet i Agder av hensyn til budenes sikkerhet. Det påvirker 270 bud og 102 restauranter, sier kommunikasjonssjef Mads Dokka Blybakken.

Han sier ytterligere nedstengelser kan komme i Telemark, Viken og Oslo. Det vil kunne påvirke 1300 bud og 1100 restauranter og butikker.

– Dette er ekstraordinære tiltak. Vi og budene våre strekker oss langt for å levere, men sikkerheten kommer først.

Oda kansellerer alle ordre på Sørlandet onsdag, opplyser de til Fædrelandsvennen.

Kanselleringene gjelder i Tvedestrand, Arendal, Grimstad, Kristiansand, Lillesand, Birkeland, Vennesla, Flekkerøy og Søgne.

– Det er vi oppriktig lei oss for, og vi beklager de ulempene dette får for kundene våre. Levering på torsdag er planlagt å gå som normalt, opplyser leveransesjef Johannes Selje Kristianslund til avisa.

Ifølge leveransesjefen har det vært krevende med hjemlevering for Oda de siste dagene.