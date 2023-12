Vindkast opp mot 42 meter i sekundet ventes i Rogaland og Vestland

Det er et stormsenter som onsdag kveld vil nærme seg Rogaland, og sette opp et kraftig vindfelt over deler av Rogaland og Vestland, skriver Meteorologisk institutt.

De har sendt ut oransje farevarsel for Ryfylke, Hardanger og midtre/indre deler av Sunnhordland. Det er også sendt ut gult farevarsel for resten av Rogaland, deler av gamle Hordaland og deler av Sogn, i tillegg til grenseområde til østafjells og Agder.

Ifølge Meteorologisk institutt er det ventet vindkast fra øst-sørøst på rundt 33–42 meter i sekundet hvor det er meldt oransje farevarsel, mens det i det gule farevarselet er ventet vindkast på mellom 30–37 meter i sekundet.

I indre strøk av Agder er vindkastene ventet å nå rundt 20 meter i sekundet. Sent natt til torsdag er vinden ventet å minke.

