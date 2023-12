Flertall for å stramme inn smittevernloven: – Svekkelse av demokratiet

Alle stortingsrepresentantene var til stede i stortingssalen da vedtaket ble fattet. 111 representanter stemte for, mens 55 stemte imot, ifølge NRK.

Innstrammingene gjør at regjeringspartiene og Høyre nå gir fremtidige regjeringer mulighet til å innføre isolasjon og karantenetiltak uten å gå veien om Stortinget.

Voteringen skulle opprinnelig holdes tirsdag i forrige uke. Fremskrittspartiet fikk imidlertid innvilget ønsket om å utsette voteringen slik at den kunne holdes med tilnærmet full sal. Det ble likevel et vedtak som gikk mot Frps ønskelige utfall.

Frp-leder Sylvi Listhaug omtaler mandagens vedtak som en svekkelse av demokratiet.

– Dette ble dessverre en merkedag i nyere norsk politisk historie. Jeg er skuffet over at Erna Solberg og Høyre har gitt regjeringen flertall for et forslag som kan føre til svært inngripende tiltak i folks privatliv ved at det hoppes bukk over nødvendig parlamentarisk kontroll i Stortinget. Tilbake står en svekkelse av demokratiet vårt, sier Listhaug.

Også Venstre-leder Guri Melby er sterkt kritisk til vedtaket, som regjeringspartiene og Høyre fikk flertall for.

– Nå har Stortinget overført til ikke-folkevalgte helsebyråkrater en generell fullmakt til å gjøre noen av de sterkest mulig tenkelige inngrepene i folks liv: Langvarig karantene og isolasjon, sier Melby.