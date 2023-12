Jon Fosses datter om at faren fikk nobelprisen: Ble sjokkert, men glad

– Jeg ble litt sjokkert, men jeg ble selvfølgelig også veldig glad fordi det er en jo en veldig stor ting, sier elleveåringen til SVT.

Hun stilte søndag opp i et kort TV-intervju på banketten som holdes til ære for hennes far og de andre nobelprisvinnerne.

– Jeg synes det er veldig fint å få lov å være med. Det er veldig hyggelig å sitte her på banketten, sier datteren.

Fosses kone Anna var også med på søndagens bankett. Hun er omtrent på samme alder som Fosse selv var da han først begynte å skrive. Da datteren blir spurt om hva hun selv drømmer om, sier hun at hun kanskje ønsker å bli journalist.

[ Smilende Jon Fosse mottok nobelprisen i Stockholm ]