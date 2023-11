To skal være påført knivskader under masseslagsmål ved videregående skole i Lørenskog

– Vi fikk melding om hendelsen klokken 15.55, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NTB.

Mellom 15 og 20 personer skal ha vært involvert i slagsmålet. Hendelsen fant sted ved Mailand videregående skole.

Da politiet ankom stedet hadde flere forduftet fra området, men patruljene i området har kontrollert et titalls ungdommer i området, samt på legevakta og hos Ahus.

– Opplysninger tilsier at det skal ha blitt benyttet både et balltre og en kniv, sier Sveen.

I en oppdatering klokken 17.52 melder politiet at den ene personen trolig kun er lettere skadd. Skadeomfanget på den andre personen har politiet ikke oversikt over.

Politiet etterforsker saken videre og jobber med avhør, samt innhenting av videoovervåking.

Operasjonslederen forteller at det er mye som tyder på at dette er to grupperinger som har barket sammen.

