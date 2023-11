Arif vant P3-prisen: – Fuck reglene, lag musikk som gjør deg glad!

Arif kom inn som et friskt pust for ti år siden, mente P3-juryen. Da vant han Urørtfinalen i samme kanal under navnet Phil T. Rich med låten «Gal».

– Han brydde seg lite om spillereglene og hadde null filter, var fremoverlent og kombinerte lek, alvor og innsikt både i musikken og på scenen, het det videre fra juryen.

– Tusen takk, takk for denne prisen, sa Arif, som sto på scenen rett før utdelingen av kveldens siste, og dypt hemmelige pris.

– Drit i hva naboen gjør, lag deres egen greie. Fuck alle regler, lag musikk som gjør deg glad!

Vurderte å slutte

Det var mange å takke – kolleger, fans, kjæreste – og ikke minst.

– Jeg vil takke min mor, min ryggrad, min støttespiller, min hardeste kritiker, sa Arif før han til slutt jublet: – Bogerud! Skullerud!

37-åringen står bak låter som «Alene» og «Hvem er hun?». Med disse mener juryen han har visket bort sjangerskiller og vært en tydelig inspirasjon for yngre artister.

– Da Arif vant Urørtfinalen i 2013, sa han at han hadde vurdert å slutte med musikk – heldigvis gjorde han ikke det. Ved å stadig fornye seg og utfordre sjangeren har han preget det siste tiåret innenfor hiphop. Arif har blitt en moderne klassiker som vil bli stående igjen i norsk musikkhistorie, heter det i begrunnelsen.

Gammel nykommer

Årets gjennombrudd gikk til Aden Foyer, selv om han langt fra er en nykommer. Han har lang fartstid både som låtskriver og produsent, og står bak store hits for både seg selv og andre.

Men i 2022 byttet han både artistnavn og musikalsk uttrykk.

– Debuten «The Ballet Girl» ble en monsterhit i både Norge og utlandet, og de fengende oppfølgerne «Other Side of the Moon» og «Galileo Galilei» har tydeliggjort hans særegne retroinspirerte artistuttrykk, sier juryen.

Steinbakken stemt fram

Alpinisten som nylig la støvlene på hylla, Lucas Braathen, delte ut prisen for årets artist. Han brukte anledningen til å takke samtlige artister for deres uvurderlige bidrag til oss alle.

– Takk for at dere står i offentligheten lys. Takk for at dere viser dere som dere er. Hva hadde samfunnet vært uten dere artister, sa han til applaus fra hele kjøpesenteret – pyntet med handlevogner og fylt med artister og andre bransjefolk.

Vinneren som var stemt fram av publikum, Årets artist, ble Emma Steinbakken (20) fra Jessheim. Hun slo igjennom med singlene «Not Gonna Cry», «Without You» og «Stay With Me» som var en del av musikken til Netflix-serien «Hjem til Jul».

– Dette er min første pris – ever – så jeg har lyst til å si tusen takk til alle som har gjort dette mulig, sa en rørt prisvinner.

Årets låt ble Undergrunns «Michelin Stjerner». Vinnerne er for tida på ferie i India og var derfor ikke i salen.