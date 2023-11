Nå begynner det å haste for julegaver som skal sendes til utlandet

Allerede denne uken ryker noen av de første landene på Postens liste over frister for når de kan garantere at gavene når fram i tide. Fredag og lørdag går fristen ut for mange eksotiske land, og USA er også et av landene med en tidlig frist.

– For å sende julegaver til blant annet USA, Mexico og Marokko, går fristen ut allerede denne uken. Det er fortsatt mulig å sende etter dette, men da kan ikke Posten garantere at pakken kommer fram til julaften, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten Bring.

Skal pakkene til et annet land i Europa, er fristen for de fleste land satt til 8. desember. I Skandinavia har man litt bedre tid. Da kan man vente til 18. desember.

Normale frister på julepost i Norge

For julekort eller andre hilsninger til kjente og kjære rundt om i landet er det normale frister som gjelder, men oppfordringen fra Posten er likevel å sende noen dager før.

– For sendinger innad i Norge avhenger fristen av hvor langt du skal sende post eller pakker. Sjekk derfor på Postens nettsider, eller hør med ditt lokale hentested for å være sikker på din sendingsfrist.

Små pakker må være sendt innen 19. desember om det er innad i Sør- eller Nord-Norge. Skal pakkene mellom landsdeler, er fristen 15. desember. For større pakker er det også 15. desember som gjelder.

Postens pressesjef beroliger med at dersom man skulle være sent ute, så har de også ekspressløsninger. Pakkene kan sendes nærmere jul, men da kan også prisen stige.

- Pakk inn pakkene godt

Skal man være helt sikker på at juleposten når fram til riktig mottaker, kommer Tjønndal Pettersen med noen tips:

– Sørg for at julegavene er pakket inn på en god måte. Unngå gaffateip, erfaringsmessig festes ikke adressekortene godt nok på denne måten. For å være helt sikker er det også lurt å legge ved en lapp med avsender og mottaker inne i pakken du sender.

