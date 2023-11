Nesten én av tre bekymret for ikke å kunne gi barna julegaver

Det kommer fram i en undersøkelse gjort av YouGov for Nordea. Blant foreldre med hjemmeboende barn under 18 år, svarer 29 prosent «ja» på spørsmål om de er bekymret.

– Julen er en tid for glede og familiesammenkomster, men for mange norske familier kan det bli en høytid med stress og tøffe økonomiske avgjørelser, sier Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea.

Det er foreldre med de yngste barn som er mest bekymret. 31 prosent av dem med barn i alderen 0 til 6 år sier de er bekymret for ikke å kunne levere under juletreet, mens 28 prosent er bekymret blant dem med barn i alderen 7 år og eldre

– Selv om verdien av juletiden ikke ligger i det materielle, er gavetradisjonen en sentral del av feiringen. Det kan være smertefullt for foreldre å ikke kunne imøtekomme denne tradisjonen, og like så for barna, sier Incedursun.

Undersøkelsen er gjennomført mellom 3. og 6. november og 1000 personer har deltatt. Spørsmålet som ble stilt, var dette: «Er du bekymret for å ikke kunne gi barnet/barna dine julegaver i år på grunn av økonomiske utfordringer?»

