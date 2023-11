UD: Rundt 80 norske borgere på vei i fly fra Kairo

Ved ankomst Gardermoen vil de bli tatt imot av helsetjenesten og et mottaksteam fra Ullensaker kommune, skriver UD i en pressemelding lørdag ettermiddag.

De 80 som nå er om bord i flyet, kom ut av Gaza onsdag og fredag denne uka. De har takket ja til UDs tilbud om assistert hjemreise. Siden de forlot Gaza, har de blitt ivaretatt av norske myndigheter på et mottakssenter i den egyptiske hovedstaden.

Blir møtt av Støre

Flyet er ventet å lande på Oslo lufthavn lørdag kveld. Der vil de bli møtt av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som vil møte pressen i etterkant.

– Vi er glade for at mange norske borgere har kunnet komme ut av Gaza og nå er på vei hjem til Norge. Utenriksdepartementet fortsetter å jobbe for at alle norske borgere som ønsker det skal få komme ut av Gaza så raskt som mulig, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

UD opplyser videre at de er i løpende kontakt med israelske og egyptiske myndigheter, palestinske selvstyremyndigheter og de facto-styresmakter i Gaza for å bidra til at alle norske borgere som har bedt om bistand til å forlate Gaza, får komme ut.

146 på lørdagens liste

Lørdag står 146 norske borgere på listen over utenlandske statsborgere som får forlate Gaza via grenseovergangen Rafah over til egyptisk side. Rundt halvparten av disse er barn.

– Denne gruppen møtes også av et team fra norske myndigheter bestående av medisinsk personell, ID- og dokumenteksperter og ansatte fra ambassaden i Kairo, opplyser UD videre.

De minner igjen om at det kan være svært farlig å reise innad i Gaza nå. Personer som har fått tillatelse til å krysse grensen, men som ikke kommer seg dit den dagen de står på listen for utreise, vil kunne krysse grensen dagen etter eller senere, opplyser UD.

[ Hevder minst 50 er drept i luftangrep mot FN-drevet skole ]