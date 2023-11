DMT trekker seg ut av Krystallnatten-markering

– Vi er i en svært spesiell situasjon akkurat nå, og vi føler oss litt alene, sier styreleder Ronen Bahar til Vårt Land.

I en årrekke har markeringen i Oslo vært arrangert av Det mosaiske trossamfunn og Antirasistisk Senter. I år er Rødt, LO i Oslo og Norsk Folkehjelp med som tilsluttede organisasjoner.

Bahar sier at han er bekymret for at markeringen i økende grad skal handle om annet enn hendelsene i Nazi-Tyskland.

– De siste årene har det handlet mye om konflikten i Palestina, og å stå opp mot hat og polarisering generelt. Vi vil ta markeringen tilbake til å omhandle jødehat, og hvordan det er å føle seg alene i fellesskap, sier han.

Leder for Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour, syns det er synd at de ikke deltar på markeringen. Han avviser at krigen mellom Israel og Hamas vil prege markeringen og mener det er viktig å markere Krystallnatten uavhengig av den situasjonen som pågår, og vise tydelig at man er mot antisemittisme.

– Vi har blitt kontaktet av flere som har vært med i demonstrasjoner for Palestina som ønsker å være med på denne markeringen for å vise at de ikke er mot jøder, men staten Israel, sier han til VL.

