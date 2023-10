Stoltenberg: Nato bør ikke være en direkte aktør i konflikten mellom Israel og Palestina

– Nato er svaret på mange problemer og sikkerhetsutfordringer i verden. Krigen i Ukraina, et kollektiv forsvar og mange andre ting. Men Nato har historisk sett ikke vært en direkte aktør i denne delen av Midtøsten-konflikten, og jeg tror også det er riktig i fortsettelsen, sa generalsekretær Stoltenberg på en pressekonferanse i Stortinget tirsdag.

Han la til at alle Nato-landene har fordømt Hamas' terrorangrep mot Israel, og at samtlige av landene har sagt at Israels motsvar må skje innenfor folkeretten.

Det har imidlertid vært delte meninger om konflikten innad i Nato. USA stemte nylig mot en FN-resolusjon som tok til orde for en umiddelbar humanitær våpenhvile på Gazastripen, mens Norge stemte for.

Danmark, Island, Finland og Sverige valgte å avstå fra å stemme.