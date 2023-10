Ny rekord for TV-aksjonen – over 273 millioner kroner samlet inn

Da TV-aksjonen gikk av lufta før Kveldsnytt søndag kveld, var beløpet oppe i 273.747.956 millioner kroner. Det er fortsatt mulig å gi fram til 1. desember, så det endelige tallet kan bli høyere.

– Jeg er enormt imponert og rørt over innsatsen og engasjementet for årets TV-aksjon. Bøssebærere, frivillige og givere over hele landet har bidratt til at Redd Barna nå kan hjelpe enda flere barn som er rammet av krig og konflikt, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

I løpet av to timer søndag samlet bøssebærerne inn 88 millioner kroner gjennom å banke på dører over hele landet. 36 millioner av disse var kontanter, resten kom inn via Vipps.

Den forrige rekorden er ett år gammel, da Leger Uten Grenser og DNDi fikk inn 266,2 millioner kroner.

I 2014 fikk Kirkens Nødhjelp inn 253 millioner kroner – 317 millioner 2022-kroner. Justert for prisvekst ble rekorden for TV-aksjonen satt i 1980, da det ble samlet inn 84 millioner kroner, noe som tilsvarer 360 millioner 2022-kroner.

Årets TV-aksjon går til Redd Barnas arbeid for barn som rammes av krig og konflikt. Pengene som samles inn, fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

