Ekspert: Slik blir strømprisen i vinter

– Prisene blir stigende i forhold til det nivået vi ser nå. Vannmagasinene har høy fyllingsgrad for tiden. Når det blir kaldere, vil prisene stige også. Prisene vil naturligvis svinge noe, avhengig av været. Temperaturen vil påvirke prisene mest, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til ABC Nyheter.

Lilleholts anslag er en snittpris på kraft på om lag 1 krone per kilowattime gjennom vinteren.

Like dyrt i hele Sør-Norge

Prisforskjellene innad i Sør-Norge har i det siste vært i ferd med å viskes ut. Mandag blir strømprisen like høy i alle de sørnorske prisområdene, mens Nord-Norge får Europas laveste strømpris, skriver Europower.

Etter en lang periode med lave strømpriser, blir snittprisen i både Sørøst- og Sørvest-Norge 1,073 kroner per kilowattime (kWh) mandag, mens maksprisen hopper helt opp til 2,25 kroner. Det er første gang siden 11. mai at alle prisområdene i Sør-Norge får en døgnpris på over 1 krone, viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

I Nord-Norge blir mandagens snittpris 22 øre per kilowattime.

I forslaget til statsbudsjett for 2024 har regjeringen foreslått at strømstøtten til husholdningene skal forlenges ut hele året. Det skal settes av 9,75 milliarder kroner til denne regningen. Samtidig har regjeringen foreslått å øke terskelverdien for stønad fra 70 til 73 øre per kilowattime fra 1. januar. Staten betaler 90 prosent av kraftprisen over dette nivået.

– Tåler større belastning

Selv om temperaturen synker og strømregningen øker, vil folks strømregning for dette året bli litt lavere sammenlignet med fjoråret, spår Lilleholt. Det er fortsatt ikke strømstøtte for strømbruk i fritidsboliger.

Også kraftanalytiker Olav Botnen i Volt Power Analytics mener situasjonen ser lysere ut nå enn den var i fjor.

– Både norsk vannsituasjon og europeisk gass-situasjon er bedre stilt enn i fjor og tåler vesentlig større belastning. Samtidig er både kraft- og gassforbruk på et lavere nivå enn i fjor når vi går inn i vinteren, sier Botnen til ABC Nyheter.

NVE: Høye priser de neste årene

Strømprisene kommer til å være høyere i 2030 enn vi var vant til før 2021, tror Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Riktignok får vi inn mer fornybar kraftproduksjon både i Norge og landene rundt fra 2030 til 2040 får , og NVE venter at strømprisen da kommer til å falle. Men fram mot 2030 blir strømprisen høy.

– Vi venter at kraftprisen i 2030 vil være høyere enn det vi var vant med før 2021. Det er basert på en forventning om høye gass- og CO2-priser og en svakere norsk kraftbalanse, sa vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund før helga.