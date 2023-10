Ansatte frykter nytt sykehusbygg i Østfold blir for lite

Sykehuset på Kalnes, som sto ferdig i 2015, ble bygget for lite. Når sykehuset nå skal utvides med et nybygg, frykter legene for at samme tabbe gjøres på nytt på grunn av dårlig økonomi, skriver NRK.

– Vi kan ikke leve med å ha en lang byggeprosess og så vet man at det som kommer når det er ferdig, ikke holder. Det tror jeg blir en så stor slitasje for alle ansatte, at det vil nesten rasere hele sykehuset, sier tillitsvalgt i Den norske legeforeningen, Britt Fritzman.

Det nye bygget skal blant annet gi flere sengeplasser og nye stråleterapienheter.

[ Uføre skal få bedre pensjon. Slik blir den politiske høsten ]

[ – Nå satser jeg på noen ekstra timer med overtid slik at vi har penger til julegaver ]