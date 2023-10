Sian-demonstrasjon ble avsluttet av politiet

Sian demonstrerte ved Nationaltheatret i Oslo, bare noen få hundre meter unna Utenriksdepartementet, der Palestinakomiteen holdt en støttedemonstrasjon for Palestina.

Sian demonstrerte i omtrent 50 minutter, før de ble fjernet av politiet, skriver VG. Årsaken var for å unngå sammenstøt mellom demonstranter fra de to partene.

– Sian ble fjernet fordi Palestina-demonstrasjonen ved UD var i ferd med å avsluttes. Vi begynte å få signaler om at flere aktører bevegde seg nedover hit, og vi ønsket å forhindre et sammenstøt mellom de to partene og en potensiell voldshendelse, sier innsatsleder på stedet, Anders Rønning, til avisa.

Sian-leder Lars Thorsen ble, ifølge Nettavisen, bortvist fra området i noen timer. Årsaken var at politiet skal ha fått konkrete opplysninger om at Thorsen skulle «tas» av personer fra demonstrasjonen for Palestina, skriver avisa.

