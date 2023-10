Riksmekler mener det er grunnlag for nye møter i Fosen-saken

Partene er reindriftsutøverne, staten og de to vindkraftselskapene Roan Vind og Fosen Vind. Til NRK sier Ruland at det har vært flere møter og at det er planlagt flere fremover.

Han vil ikke si noe mer om fremdriften i forhandlingene, som er taushetsbelagte.

– Det er veldig vanskelige spørsmål å løse, og interesser som har stor betydning for alle tre parter, sier Ruland, som er engasjert som privatperson som mekler med erfaringen som Riksmekler.

Onsdag er det to år siden Høyesterett slo fast at utbyggingen av vindturbinene på Fosen-halvøya er lovstridig og bryter med menneskerettighetene. Da vil også Fosen-aksjonen på nytt demonstrere i Oslo, men omfanget av aksjonen er ikke kjent.

Tirsdag var det møte mellom Fosen-aksjonistene og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Det møtet ga ingen avklaring om vindturbiner eller reinbeite.

– Vi håpet at Støre ville fortelle oss noe nytt, gi oss noen nye løfter eller vise en forståelse, men det opplever vi ikke at han ga eller hadde, sier talsperson for Fosen-aksjonen Ella Marie Hætta Isaksen til NTB etter at møtet var slutt.

