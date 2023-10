Sindre Finnes kjøpte og solgte aksjer og verdipapirer for rundt 125 millioner mens Solberg var statsminister

Det viser en beregning som Dagens Næringsliv har gjort, etter at Sindre Finnes sendte en liste over alle handlene til Stortingets kontrollkomité fredag.

Den nye oversikten oppgir også hvor mye penger Finnes brukte på såkalte derivater. Derivat er et verdipapir hvor verdien er eksakt bestemt av verdien til noe annet. Verdien kan være bestemt av en aksje, obligasjon, valuta, vare eller hvilket som helst annet verdifullt objekt.

Finnes kjøpte i all hovedsak bull- og bearprodukter, som er veddemål på om en kurs skal stige eller falle.

Til sammen utgjør handlene i derivater om lag en tredel av Sindre Finnes' handler. Veddemålene på at Oslo Børs skulle falle utgjorde om lag 5,7 millioner kroner av den totale handelen, viser avisens beregning. Dette inkluderer ikke veddemål i forbindelse med aksjer eller andre indekser.

Erna Solberg har tidligere uttalt at nøyaktige beløp ikke er vesentlige for å fastslå hennes habilitet, og har argumentert for at kortsiktig handel uansett gjør henne inhabil.

Aksjen Finnes handlet desidert mest i er Norsk Hydro. Her hadde han en omsetning på 18 millioner kroner i årene Erna Solberg var statsminister, ifølge den oppdaterte aksjelisten fra Finnes.

