Sindre Finnes handlet for millioner i selskaper som Solberg måtte være oppmerksom på

Det er en kartlegging som E24 har gjort av den nye listen som Sindre Finnes overleverte til Stortinget til fredag, som viser hvilke selskaper og omfanget av handlene som han gjorde mens kona Erna Solberg var statsminister fra 2013 til 2021.

I et dokument fra Statsministerens kontor (SMK) fra 2013 ble det gjort oppmerksom på saksområder som ble berørt av aksjebeholdningen til statsministerens ektemann, og som det ikke var oppnevnt noen settestatsråd for.

I listen som ble overlevert fredag, går det fram at Finnes handlet aksjer for over 13 millioner kroner i de ni selskapene som var omfattet av saksområdene fra SMK. For hele perioden Solberg var statsminister hadde Finnes en profitt på 916.322 kroner i disse selskapene.

Det var aksjer i Norsk Hydro og bombrikkeselskapet Q-Free Finnes handlet mest med i perioden kona satt som statsminister. Erna Solberg har vedgått at hun som følge av mannens investeringer var inhabil da regjeringen i 2020 åpnet for at Hydro kunne ta ut kraft i stedet for finansielt utbytte.

[ Erna kjemper på to fronter ]