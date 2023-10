SMK: Har ikke oversikt over Solbergs inhabilitet

Saken oppdateres

Kontrollkomitéen på Stortinget har stilt en lang rekke spørsmål til både tidligere statsminister Erna Solberg og Statsministerens kontor (SMK) om Solbergs habilitet, habilitetsvurderinger og Sindre Finnes’ aksjehandel mens Solberg var statsminister.

De satt svarfristen til i dag.

Fra Solberg krever komitéen en skriftlig redegjørelse, der hun deler sine betraktninger om «omfanget av inhabilitet» og hvilke råd hun fikk knyttet til Sindre Finnes’ aksjeposisjoner, og «i hvilken grad disse ble videreformidlet».

Svaret har tirsdag formiddag ennå ikke kommet.

Ingen inhabil-liste

Kontrollkomitéen har også stilt en lang rekke spørsmål til Statsministerens kontor (SMK) om habilitetsvurderinger tatt rundt Erna Solberg i perioden hun var statsminister.

I svarbrevet kommer det fram at SMK ikke finner noen skriftlige habilitetsvurderinger av Solberg i tilknytning til Sindre Finnes’ aksjeeierskap, heller ikke i Hydro-saken, der det allerede i 2013 var kjent at Finnes eide en betydelig mengde aksjer. De utelukker ikke at dette kan ha skjedd muntlig.

Det kommer derimot fram at SMK 13 ganger i løpet av Solbergs periode som statsminister har notert seg ulike saksforhold knyttet til Sindre Finnes som kunne påvirket Solbergs habilitet. Dette gjelder både hans aksjeeierskap, men også ulike vennskap, familie og styreverv.

I svaret fra SMK kommer det også fram at de ikke har laget en komplett liste over saker der Solberg burde meldt seg inhabil.

– Statsministerens kontor har ikke gjort noen gjennomgang av saker der tidligere statsminister Solberg kan ha vært inhabil som følge av Finnes’ aksjer, skriver SMK.

Svaret på nettopp dette står sentralt i kontrollkomitéens behandling av saken: Hva er egentlig omfanget av Solbergs inhabilitet mens hun var statsminister?

SMK peker på at det i så fall vil kreve et stort arbeid, og at det i hver sak må «gjøres en konkret vurdering av om saken er av en slik karakter at den innebar særlig fordel, tap eller ulempe for Solbergs ektemann gjennom hans eierskap i aksjer.»

De viser også til svaret lovavdelingen ga i saken om Anniken Huitfeldts manns aksjehandler også gjelder for Solberg. Det betyr at selv om Solberg har vært inhabil i behandlingen av enkelte saker på grunn av Finnes’ aksjeeierskap er ikke eventuelle avgjørelser hun har tatt i de konkrete sakene ugyldige, forutsatt at hun ikke kjente til Finnes’ aksjer.

Solbergs ansvar

Det blir også bekreftet en rekke forhold, som tidligere er omtalt i pressen, der Finnes ved flere anledninger opplyser til SMK at han selger eller skal selge aksjer, eller planlegger å flytte penger til aksjefond.

SMK peker også tydelig på at det var Solbergs eget ansvar å påse at hun var habil i saker som ble behandlet av regjeringen. Kontrollkomitéen har stilt en rekke spørsmål om hva SMK foretok seg for å blant annet påse at Finnes faktisk solgte aksjene når han sa han skulle gjøre det.

– Statsministerens kontor har verken myndighet eller ansvar for å påse eller kontrollere at statsministerens ektefelle selger aksjer. Videre vil det uansett være den enkelte politikers ansvar å ivareta egen habilitet, skriver SMK.

I brevet påpeker også SMK at Solberg allerede i oktober 2013, før Solberg tiltrådte som statsminister ble advart om at hans handel med aksjer ville skape utfordringer for Solberg når hun ble statsminister

– Det ble opplyst om at Finnes var innforstått med at han ikke kunne fortsette med kortsiktig aksjehandel uten at dette ville gi utfordringer for påtroppende statsminister, skriver SMK.

Almeland: – Blir interessant å gå dypere inn

Svaret fra SMK gjør det «ganske klart» at Erna Solberg kan ha vært inhabil i flere saker da hun var statsminister, sier kontrollkomiteens saksordfører Grunde Almeland (V) til NTB.

– Det blir veldig interessant å gå dypere inn i svaret fra SMK om Erna Solbergs habilitetsvurderinger. Det virker ganske klart at Solberg kan ha vært inhabil i opp til flere saker under sin tid som statsminister, og det er svært alvorlig, sier Almeland i en kommentar til NTB.

– Dette er svar som etter min og Venstres vurdering vil bli sentrale for kontrollkomiteens prosess når vi nærmer oss høringene senere i høst og senere skal trekke konklusjoner i saken, sier han videre.

Almeland understreker at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal forsøke å kartlegge omfanget og hyppigheten av habilitetsbrudd, både i Solbergs sak og om den sittende regjerings håndtering av habilitetsregelverket.

– Det er Erna Solberg som har ansvaret for sin egen habilitet, og det er hvordan hun har håndtert dette ansvaret som er sentralt for komiteen i hennes sak, sier han.

Solberg var statsminister fra 2013 til 2021. I samme periode gjorde ektemannen Sindre Finnes over 3600 aksjehandler i norske selskaper. Solberg har innrømmet at dette har gjort henne inhabil, men sier at hun ikke kjente til det store omfanget av aksjehandlene da det skjedde.

