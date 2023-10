Ap-nestleder kritiserer venstresiden for stakkarsliggjøring av trygdede

– Noen må være på ytelser fordi de ikke kan jobbe, men ganske mange kan jobbe enten litt eller, med noe hjelp, ganske mye mer, sier hun til NRK.

Brenna mener at deler av venstresidens fokus på størrelsene på enkeltytelser fremfor å jobbe for å få folk i arbeid, i ytterste konsekvens betyr at samfunnet gir opp folk, og at det er en form for stakkarsliggjøring.

– Det kan ikke være slik at vi ikke kan snakke om dette fordi det kan være fornærmende for enkelte grupper. Vi må snakke om begge deler, og vi må gjøre mer for å få flere ut i jobb, sier hun.

Brenna skal lede arbeidet med å utarbeide partiets program fram mot 2025. I Politisk kvarter mandag sier Ap-nestlederen at det er viktig å stille krav og ha forventninger til folk, og hun mener det er en måte å vise omsorg på. Ap-nestlederen mener at det ikke anerkjennes nok at arbeid er veien ut av fattigdom for mange.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier at hun føler seg truffet at Brennas kritikk, men mener det er feil å sette en motsetning opp mellom debatten om nivået på trygden og å få folk i arbeid.

– Grunnen til at Rødt er opptatt av nivået på de laveste ytelsene i Norge, altså minstepensjon og minstenivå for uføre og de som går på arbeidsavklaringspenger, er fordi vi har en voksende fattigdom i Norge, sier hun til NRK.

