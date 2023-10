Foreslår debatt rundt Grunnloven – vil gjøre den enklere å endre

Utvalgsleder Dag Terje Andersen overleverte mandag en rapport om behandling av grunnlovsforslag til stortingspresident Masud Gharahkhani.

Utvalget mener at fremgangsmåten for å endre Grunnloven bør endres, blant annet for å sikre mer oppmerksomhet rundt, og grundigere behandling av, grunnlovsforslag.

Norge har verdens neste eldste grunnlov som fortsatt er i bruk. Siden 1814 har Stortinget vedtatt om lag 300 endringer i Grunnloven.

– Fremgangsmåten vi foreslår, vil også gjøre det lettere for velgerne å kunne ta stilling til grunnlovsforslag når de stemmer ved stortingsvalg, mener utvalgslederen.

Utvalgets forslag forutsetter blant annet endringer i grunnlovsparagrafen som regulerer hvordan Grunnloven kan endres.

