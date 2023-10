Jussprofessorer mener Stortinget bør vurdere riksrett mot Trettebergstuen

– Vi stiller oss undrende til at en intern utredning på Stortinget, der tidligere statsråd Trettebergstuen nå er representant, har funnet det klart at hun ikke kan stilles ansvarlig for riksretten, skriver Benedikte M. Høgberg og Alf-Petter Høgberg i et brev, ifølge Aftenposten.

De to er professorer i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og mener at kontroll- og konstitusjonskomiteen bør sende saken til Ansvarskommisjonen, som vurderer om statsråder har brutt med sine konstitusjonelle plikter.

I slike tilfeller er det riksretten som dømmer statsråder, ifølge Grunnloven.

Trettebergstuen trakk seg som kultur- og likestillingsminister i Jonas Gahr Støres regjering 23. juni. Det skjedde etter at hun to dager før innrømmet å ha brutt habilitetsreglene ved å utnevne venner til viktige verv.

Etter at saken ble kjent, skrev jussprofessor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité der han ba dem vurdere om Trettebergstuen begikk straffbare tjenestefeil. Stortingets jurister mente da at Trettebergstuen ikke kan stilles for riksrett.

Det mener professorene Høgberg er en gal konklusjon, skriver avisen.

– Dette fordi det rettskildemessige grunnlag for en slik konklusjon ikke er til stede. Tvert imot trekker rettskildene i retning av at spørsmålet eventuelt skal behandles ved riksrett, skriver de.

Aftenposten kontaktet Trettebergstuen første gang spørsmålet om riksrett kom opp i juni. Hun ønsket da ikke å kommentere saken.

[ Riksadvokaten skal vurdere om Trettebergstuen har gjort noe ulovlig ]